Российские кинотеатры вынуждают отказываться от голливудского пиратского проката

Дистрибьюторы поставили российским кинотеатрам ультиматум: если из проката не уйдет пиратский (читай – голливудский) контент, прокатчики закроют доступ к своим фильмам и залы останутся без легального проката. Пока, по данным РБК, речь идет о "просьбах" со стороны дистрибьюторов, в них, якобы, оговариваются сроки отказа от теневого проката – на время премьер официальных лент. Но участники рынка считают, что явление может стать постоянным.

Учитывая, что теневой контент (когда громкие голливудские новинки показываются в рамках предсеансного обслуживания к никому неизвестным короткометражкам) в прошлом году принес до 20% кассовых сборов, это может больно ударить по кинотеатрам. Но и остаться без легального проката они не могут. Ранее министр культуры России Ольга Любимова вообще пригрозила закрывать кинотеатры, где показывают пиратские копии фильмов.

Судя по данным "Яндекс Афиши", кинотеатры (по крайней мере, сетевые) прислушались к "просьбам" прокатчиков. Так, уже почти никто не показывает вторую часть "Дюны", хотя месяц назад фильм демонстрировался в десятках кинотеатров.

Статистика Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино показывает, что в марте короткометражки (с которыми показывают голливудские фильмы) составляли почти половину топ-20 самых кассовых фильмов.