Дело об убийстве двух иностранцев во время разборок в Екатеринбурге направили в суд

В Екатеринбурге завершили расследование уголовного дела о поножовщине между иностранцами на улице Академика Бардина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного СКР. В материалах фигурируют двое обвиняемых в убийстве трех лиц в июне 2023 года.

По данным следствия, у одного из обвиняемых возник конфликт с его знакомым, для разрешения которого участники ссоры договорились встретиться ночью 12 июня у одного из домов по улице Академика Бардина в Екатеринбурге. В период с 00.00 до 03.00 на месте собралось девять человек - пять с одной стороны и четыре с другой. В последней компании и находились двое обвиняемых, которые бросились на другую группу с ножами. При этом, как отмечает следствие, другие двое со стороны обвиняемых, не знали об их планах устроить поножовщину.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что мужчина 1996 г.р. нанес одному из участников конфликта не менее пяти ударов в область туловища и верхних конечностей. Другой фигурант 1995 г.р. напал на второго мужчину и нанес не менее четырех ударов складным ножом по верхним, нижним конечностям и туловищу. Смерть обоих наступила на месте происшествия.

Прокуратура уже направила в суд уголовное дело в отношении двоих иностранцев, обвиняемых по пп. "а", "ж", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, группой лиц, из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, группой лиц, из хулиганских побуждений).

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых добавил, что изначально конфликт возник из-за документов на автомобиль.

"Установлено, что изначально конфликт, ставший причиной кровавой расправы, произошел, в частности, из-за того, что один из потерпевших несвоевременно переоформил приобретенный с рук автомобиль, поэтому некоторое время штрафы за нарушение ПДД приходили прежнему владельцу машины, который, как оказалось, был хорошо знаком с одним из обвиняемых", - отметил полковник Горелых.

По его словам, об обнаружении двух трупов на Бардина в полицию сообщили в 03.30, после чего на место происшествия выезжали сотрудники патрульно-постовой службы. Сотрудники уголовного розыска разыскали подозреваемых. Один в течение суток был найден на конспиративной квартире в Челябинской области, а второй спустя несколько дней - на территории республики Казахстан, после чего экстрадирован в Россию.