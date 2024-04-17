Арестован участник драки, в которой погиб КВН-щик из Сочи

В Сочи арестован 33-летний уроженец Дагестана, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

Следствие предполагает, что обвиняемый поссорился с 31-летним КВН-щиком Амираном Геворкяном у гостиницы "Жемчужина" в ночь на 18 января. "Пострадавший был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, через несколько дней скончался от последствий черепно-мозговой травмы. Обвиняемый же скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Рассмотрев материалы, суд счел необходимым ходатайство следствия удовлетворить, избрав в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 мая включительно", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Краснодарского края.

Обвиняемого зовут Артур Расулов. Он частично признал вину, заявив, что только подрался с погибшим, убивать его он не хотел.

Сообщалось, что ЧП произошло во время проведения традиционного фестиваля КВН. Геворкян был участником команды "Южная столица". В ходе драки, по данным СМИ, он упал и ударился головой об лестницу возле входа в отель. У мужчины диагностировали перелом основания черепа, открытую черепно-мозговую травму. Он впал в кому и спустя два дня умер, не приходя в сознание.

Защита Расулова заявила, что тот сам сдался полиции, при этом три месяца с происшествия он, якобы, сидел дома в Дагестане и к нему не приходили силовики (хотя участника драки объявили в розыск), передает Shot.