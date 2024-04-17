В Тюменской области ограничивают движение транспорта из-за паводка

В Тюменской области ограничивают движение транспорта из-за паводка, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На участке автомобильной дороги межмуниципального значения от города Ишима до села Плешково проводятся работы по отсыпке гидротехнического сооружения.

На трех участках автодорог в Казанском районе ограничено движение транспорта в связи с переливом воды через проезжую часть: со 2 по 7 км региональной автодороги Ильинка - Афонькино - Усово - Сладково; с 0 по 6 км региональной автодороги Казанское - Копотилово - Синицина; на въезде в село Большие Ярки.

Жителей призывают своевременно выбирать пути объезда.

Напомним, уровень воды в реке Ишим на гидропосту в районе села Ильинка Казанского района превысил исторический максимум.

Сегодня утром в реке Ишим уровень воды повысился от 33 до 76 сантиметров. Уровень воды Тобол за сутки выше по течению понизился на три сантиметра. Ниже по течению повысился от двух до 23 сантиметров. Продолжается наращивание и укрепление гидротехнических сооружений во всех муниципалитетах в зоне паводка. Режим ЧС введен в Тюменской области заблаговременно, с 8 апреля. Состав группировки по реагированию на возможные ЧС — более 12 000 человек, готовы свыше 2 600 единиц техники.