В Госдуме пообещали не возвращать налог на бездетность

В Госдуме пообещали не возвращать советский налог на бездетность. По словам первого зампреда комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, это было бы несправедливо, поскольку многие люди не могут иметь детей по медицинским показаниям.

"Сейчас мы ни о каких налогах на бездетность не можем говорить, потому что у нас много ситуаций, когда не по желанию нет детей. У нас с точки зрения бесплодия половина проблемы от мужчин, а они, к сожалению, не ходят к врачам. Пока мужчина дойдет до врача, у женщины репродуктивный возраст закончится», — сказала депутат в эфире подкаста "Законный вопрос".

Вместе с тем, Буцкая призвала заботиться о репродуктивном здоровье с детства, девочкам делать прививки от краснухи, которая может нести смертельную опасность во время беременности, а мальчикам – от свинки – это заболевание может стать фактором бесплодия для мужчины.