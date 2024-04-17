Игорь Бабушкин поздравил российских гандболисток с победой в товарищеском матче с белорусскими спортсменками

В Астрахани накануне стартовал "Кубок Каспия" по гандболу среди женских сборных команд России и Беларуси, сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Для нас большая честь принимать такое крупное международное событие. У нашего региона давние теплые отношения с Республикой Беларусь. Мы развиваем и укрепляем дружественные связи в экономике, торговле и многих других сферах", - написал глава региона.

Накануне в "Звездном" прошел товарищеский матч. Игра получилась зрелищная и очень напряженная. Сдаваться никто не хотел.

"Но наша сборная, в составе которой играли и астраханки, оказалась все-таки сильнее. Поздравляю девушек с заслуженной победой!", - прокомментировал Игорь Бабушкин.

17 апреля в 18:30 команды вновь встретятся на площадке спорткомплекса. Губернатор пригласил астраханцев прийти на матч и поболеть за наших.