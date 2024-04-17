17 Апреля 2024
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге открылась самая маленькая кофейня сети Simple Coffee

В Екатеринбурге открылась уже 20-я по счету кофейня Simple Coffee – на этот раз в новом экспериментальном формате. Самое маленькое заведение крупнейшей в городе сети расположилось в премиум-апартаментах Discovery Residence девелопера "Атомстройкомплекс" во Втузгородке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, это уже вторая "районная" кофейня сети. Первая открылась в 2023 году в жилом комплексе "Северное сияние" на Уралмаше, также построенном компанией "Атом".

"Нам хочется развиваться в районах Екатеринбурга, в том числе спальных, поэтому мы вновь запустили кофейню в месте, удаленном от центра города. Локация для такого эксперимента идеальная, ведь Discovery Residence является доминантой в этом микрорайоне. Его архитектура и благоустройство, которое здесь скоро будет, удовлетворяют нашим эстетическим требованиям. В то же время это место не столь очевидно для гостя, поэтому мы решили сделать кофейню небольшой, чтобы посмотреть, как будет работать такой формат", - рассказал основатель сети Simple Coffee Сергей Мокренко.

Кофейня Simple Coffee в премиум-апартаментах Discovery Residence(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Над интерьером кофейни работала студия интерьерного дизайна Process interiors, с которым Simple Coffee сотрудничает с 2020 года. Автор проекта Евгений Зеленин отметил, что пространство нового заведения отличается от других кофеен. Отдельно стоит обратить внимание на потолки высотой шесть метров и огромное витражное стекло, которое дает очень много света и воздуха, а светлые тона в интерьере добавляют уюта кофейне.

Кофейня Simple Coffee в премиум-апартаментах Discovery Residence(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Перед нами стояла задача вписать кофейню в 49 квадратных метров с частичной отделкой от застройщика. Поэтому кофейня стилистически не так сильно похожа на остальные, но благодаря дизайнерским приемам постоянный посетитель сразу узнает фирменный минималистичный стиль Simple Coffee", - говорит Зеленин.

  • Адрес: ул. Гагарина, 9
  • Телефон: +7-906-809-85-06
  • Часы работы: с 8.00 до 22.00.

Меню в новой кофейне будет прежним. Гости найдут любимые завтраки, десерты и перекусы и, конечно же, кофе.

Теги: кофейня, открытие, апартаменты, Екатеринбург


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