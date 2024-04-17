В Киеве заявили о самой сложной ситуации в энергетике с начала СВО

В результате последних ракетных ударов по объектам энергетики украинского режима ситуация стала самой сложной с начала СВО. Об этом CNN заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Он сказал, что потеряно 80% доступных мощностей. И самая главная проблема - это не восстановление объектов, а отсутствие ПВО.

"Мы можем восстановить электростанции, привезти дополнительное оборудование, но мы не знаем, что будет на следующий день", - признал он.

Сейчас теплая погода благоприятствует режиму, к тому же электроэнергия импортируется из Европы. Но в условиях жары дефицит в энергосистеме может увеличиться.

"У нас просто скоро нечего будет восстанавливать", - подытожил Тимченко.

На днях о потере 80% мощностей заявил киевский премьер Денис Шмыгаль. ВС РФ вывели из строя 80% теплоэлектроцентралей, это более шести гигаватт.

Посол США в Киеве Бриджит Бринк заверила, что США окажут помощь в восстановлении энергетического сектора и подготовке к следующему отопительному сезону. Однако киевский политолог Вадим Карасев считает, что Украина уже вряд ли сможет восстановить многие объекты энергетической инфраструктуры, уничтоженные ударами ВС РФ. И одними генераторами Киеву не обойтись. А помощь Запада поможет мало, потому что все объекты энергетики строились при СССР. Украина же полностью утратила свои производство.

Неофициальные лица на Украине прямо говорят о том, что следующий отопительный сезон будет очень сложным, режим вряд ли будет сильно заботиться о людях, поэтому думать о тепле каждому нужно самостоятельно.

На днях Зеленский признал, что Трипольская ТЭС была уничтожена, так как у войск украинского режима просто уже не было ракет для комплексов ПВО. США защищают Израиль, а об Украине "забыли". И это показывает, кто действительно союзник для Вашингтона, посетовал он. При этом известный нацист Игорь Мосийчук заявил, что точно знает, что Киев экономил ракеты при защите Трипольской ТЭС, чтобы защищать правительственный квартал в Киеве и загородную резиденцию Зеленского.