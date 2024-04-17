В Киеве заявили о самой сложной ситуации в энергетике с начала СВО

17 Апреля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чиновник в кабинете, а не "в сапогах"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Экономика В бывшем СССР
Фото: wikipedia.org / Олександр Грінченко

В Киеве заявили о самой сложной ситуации в энергетике с начала СВО

В результате последних ракетных ударов по объектам энергетики украинского режима ситуация стала самой сложной с начала СВО. Об этом CNN заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Он сказал, что потеряно 80% доступных мощностей. И самая главная проблема - это не восстановление объектов, а отсутствие ПВО.

"Мы можем восстановить электростанции, привезти дополнительное оборудование, но мы не знаем, что будет на следующий день", - признал он.

Сейчас теплая погода благоприятствует режиму, к тому же электроэнергия импортируется из Европы. Но в условиях жары дефицит в энергосистеме может увеличиться.

"У нас просто скоро нечего будет восстанавливать", - подытожил Тимченко.

На днях о потере 80% мощностей заявил киевский премьер Денис Шмыгаль. ВС РФ вывели из строя 80% теплоэлектроцентралей, это более шести гигаватт.

Посол США в Киеве Бриджит Бринк заверила, что США окажут помощь в восстановлении энергетического сектора и подготовке к следующему отопительному сезону. Однако киевский политолог Вадим Карасев считает, что Украина уже вряд ли сможет восстановить многие объекты энергетической инфраструктуры, уничтоженные ударами ВС РФ. И одними генераторами Киеву не обойтись. А помощь Запада поможет мало, потому что все объекты энергетики строились при СССР. Украина же полностью утратила свои производство.

Неофициальные лица на Украине прямо говорят о том, что следующий отопительный сезон будет очень сложным, режим вряд ли будет сильно заботиться о людях, поэтому думать о тепле каждому нужно самостоятельно.

На днях Зеленский признал, что Трипольская ТЭС была уничтожена, так как у войск украинского режима просто уже не было ракет для комплексов ПВО. США защищают Израиль, а об Украине "забыли". И это показывает, кто действительно союзник для Вашингтона, посетовал он. При этом известный нацист Игорь Мосийчук заявил, что точно знает, что Киев экономил ракеты при защите Трипольской ТЭС, чтобы защищать правительственный квартал в Киеве и загородную резиденцию Зеленского.

Теги: энергетика, украина


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети