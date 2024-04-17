Астраханский губернатор предложил внести реконструкцию Волго-Каспийского канала в новый нацпроект «Транспорт»

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Транспорт». Участники обсудили вопросы подготовки нацпроектов, подходов к формированию системы управления этими проектами и определения их финансирования.

Губернатор Астраханской области в своём выступлении отметил, что рабочая группа по программе «Великий Волжский путь», которую он возглавляет, провела сбор предложений от регионов, расположенных на Волге, и направила их в Министерство транспорта Российской Федерации.

Предложения регионов в основном затрагивают вопросы ликвидации «узких мест» на внутренних водных путях, а также мер господдержки по приобретению на льготных условиях судов, обустройства причалов и содержания водных путей за счет федерального бюджета.

Часть поступивших предложений от регионов учтено в формируемом федеральном проекте по развитию опорной сети на морском и внутреннем водном транспорте в части увеличения пропускной способности Городецкого гидроузла и Волго-Донского канала, развития морских портов.

12 апреля на совещании рабочей группы по программе «Великий Волжский путь» разработанные Министерством транспорта Российской Федерации федеральные проекты были согласованы.

«Считаем очень важным доведение до 99% протяженности гарантированных глубин Единой глубоководной системы, где обеспечивается осадка 3,6 м. Это необходимо для развития перевозок по транспортному коридору «Север-Юг», - заметил Игорь Бабушкин.

Вместе с тем, губернатор отметил, что в перечень мероприятий по развитию опорной сети на морском транспорте не вошла реконструкция Волго-Каспийского морского судоходного канала. Он предложил включить её в проект на этапе доработки.