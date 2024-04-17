На Ямале несколько десятков автомобилей попали в снежный плен

На Ямале, где сегодня объявлено штормовое предупреждение, в 30 километрах от Салехарда несколько десятков автомобилей попали в снежный плен. Люди ждут помощи от экстренных служб, передает корреспондент Накануне.RU.

Из-за сильной метели дорогу практически полностью замело.

Как видено на кадрах, опубликованных в соцсетях, видимость на дороге фактически нулевая.

В департаменте гражданской защиты населения сообщили Накануне.RU, что на дороге Аксарка - Салехард организована операция по спасению людей. Первыми на место прибыли дорожные службы региона. Они расчищают дорогу и эвакуируют машины.

На место из Салехарда выехала группа спасателей Ямалспас на вездеходе ТРЭКОЛ для эвакуации людей. Поиски осложняются сильным ветром и осадками.

17 апреля на территории округа объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Закрыты все зимние и часть региональных дорог.

В дорожном департаменте сообщили, что пассажирам из Лабытнанги, Приуральского и Шурышкарского районов, которые не могут по метеоусловиям попасть в аэропорт Салехарда на рейсы авиакомпании "Ямал" оформят вынужденный возврат (в случае оформления билета на сайте авиакомпании) или обмен билета на другую дату при наличии мест (возможно при покупке билетов на сторонних сайтах).

Возврат производится только в день вылета самолета и только если билет куплен на сайте авиакомпании Ямал.

Кроме того, в связи с погодными условиями в Салехарде сегодня отменены вертолетные рейсы.