Астраханским росгвардейцам – участникам СВО торжественного вручили награды

В торжественной церемонии вручения наград накануне принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«Мы живём в нелегкое время. На ваши плечи возложена важная миссия – защита нашего государства от агрессии, с которой мы столкнулись. Спасибо за вашу преданность долгу, присяге, Родине», – подчеркнул глава региона.

В свою очередь, начальник территориального органа войск национальной гвардии полковник полиции Андрей Кука поблагодарил бойцов за храбрость и мужество.

«Ваш труд, профессиональное выполнение задач – это достойный вклад в общее дело становления законности и правопорядка. Желаю дальнейших успехов», - подчеркнул офицер.

Отметим, что находясь в зоне СВО, росгвардейцы обеспечивали доставку гуманитарной помощи, участвовали в восстановлении мирной жизни и выполняли другие важные задачи.