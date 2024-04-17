17 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

Риелторы спасли преподавателя духовной семинарии Екатеринбурга, почти продавшего квартиру ради мошенников

Преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии лишилась 3 млн рублей и чуть не осталась без квартиры из-за мошенников. Спасти жертву злоумышленников удалось риелторам, которые вовремя спохватились, получив от клиента задачу побыстрее продать квартиру. Подробнее об этой истории Накануне.RU рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Обратившись в полицию, свердловчанка рассказала, что неизвестный связался с ней через мессенджер от имени "руководителя" и сообщил, что в течение дня ей напишет "налоговый инспектор" по факту якобы проводимой внеплановой проверки. После уже инспектор во время звонка сообщил, что с ней свяжется "участковый уполномоченный полиции", а тот уведомил екатеринбурженку о якобы проводимой им проверке по факту перевода денежных средств за границу и что теперь ее будет консультировать "менеджер ЦБ РФ".

"Банковский специалист" настоятельно просила собеседницу никому не рассказывать, что та "помогает" сотрудникам банка, а после вынудила доверчивую женщину под диктовку оформить несколько кредитов, обналичить личные сбережения и перевести на указанные ею счета. На этом аферистка не остановилась и заявила, что преподавателю следует продать квартиру и перевести вырученные средства уже на новый счет.

Екатеринбурженка обратилась в агентство недвижимости для проведения оценки жилья и дальнейшей продажи. Объявление было опубликовано, однако через некоторое время риелторы вызвали клиентку в офис, где и рассказали, что та, вероятнее всего, стала жертвой мошенников. Затем сотрудники агентства уже связались с полицией, в которой подтвердили подозрения риелторов. Далее потерпевшая, осознав, что ее обманули, обратилась в УМВД с заявлением.

Из 3 млн 24 тыс. рублей, переведенных мошенникам, 260 тыс. были личными, а 2,7 млн - кредитными. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

"В Управлении МВД по городу Екатеринбургу вновь предупреждают горожан о таком способе мошенников выманивать деньги у доверчивых граждан, когда аферисты выдают себя за "директоров компаний", "ректоров университетов", "главврачей больниц", "представителей госструктур" и прочее. Они подделывают странички "руководителей" в сервисах обмена сообщениями, а затем связываются с их помощью с "подчиненными". Так называемый "руководитель" ("ректор университета", "директор компании", "главврач больницы" и др.) предупреждает своего сотрудника о том, что ему скоро позвонят из "государственного ведомства". Мошенник объясняет, что для компании это очень важный звонок, и необходимо действовать по инструкции звонящего, и никому не рассказывать об этом разговоре. Усыпив бдительность жертвы, злоумышленники под разными предлогами выманивают у человека деньги или конфиденциальную информацию", - заявили в полиции.

Правоохранители напоминают, что не стоит следовать указаниям неизвестного, даже если он представляется руководителем, полицейским, следователем или сотрудником банка. Реальные сотрудники банков, правоохранительных органов и других структур не звонят горожанам и не требуют оформлять так называемые "зеркальные займы", совершать различные финансовые манипуляции с недвижимостью и прочее. Также, не существует никаких "безопасных счетов".

Как сообщили в пресс-службе Уральского ГУ ЦБ, в случаях, когда на вас выходят от имени Банка России, помните, что представители регулятора никогда не звонят сами — они только отвечают на обращения граждан. И, тем более, не склоняют их к участию в спецоперациях по поимке преступников, не запрашивают данные банковской карты, включая PIN-код. Если вам звонят от имени Центрального банка, наберите номер горячей линии Банка России" 8-800-300-3000.

Памятка УМВД по противодействию мошенникам(2024)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Теги: риелтор, мошенники, преподаватель, духовная семинария, квартира


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