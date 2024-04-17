Задержанного главу РЭО ГИБДД Североуральска уволили и заключили под стражу

В Североуральске уволили начальника местного РЭО ГИБДД Дениса Рыбакова, ранее задержанного по подозрению во взяточничестве. Об этом Накануне.RU сообщил руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

"Покинуть ряды системы МВД должностному лицу пришлось по причине положительных результатов оперативной разработки, которых добились сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности регионального Главка МВД. После задержания он был взят под стражу и стал фигурантом уголовного дела со всеми вытекающими отсюда последствиями", - заявил полковник Горелых.

Напомним, задержали Рыбакова в ноябре прошлого года. Сразу после этого его отстранили от исполнения обязанностей и организовали служебную проверку.

Сумма взятки, из-за которой задержали начальника РЭО ГИБДД Североуральска, не уточняется.