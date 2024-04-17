В районе Джанкоя перекрыты автомобильные дороги

В Крыму временно ограничено движение на автомобильной дороге Феодосия – Джанкой – граница с Херсонской областью в районе Джанкоя.

Речь идет об участке от самого Джанкоя до села Победного.

"Объезд данного участка возможен через автомобильную дорогу от а/д граница с Херсонской областью - Симферополь - Алушта - Ялта до Азовского через населенные пункты Серноводское, Рубиновка, Азовское Джанкойского района в прямом и обратном направлениях", - говорится в сообщении республиканского минтранса.

Также изменена схема движения автобусов.

Минувшей ночью в районе Джанкоя были слышны взрывы, работала система ПВО. После этого в поле недалеко от аэродрома начался пожар.