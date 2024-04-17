АТОР: Около 2,5 тысячи россиян не могут вылететь из ОАЭ из-за ливней

Около 2,5 тысяч россиян ожидают рейсов из ОАЭ, отложенных из-за проливных дождей, сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России",— сказала она РИА Новости.

По словам Ломидзе, пассажирам предоставили размещение и питание.

Между тем, как рассказали Shot туристы, которые летят Flydubai, им всю ночь пришлось просидеть в аэропорту с маленькими детьми, авиакомпания не предоставила им питание и гостиницы. Некоторые сняли отели за свой счет.

Ливни, начавшиеся 16 апреля, затопили основные автомагистрали ОАЭ. Уже к вечеру уровень осадков достиг среднего годового показателя в стране, что вынудило аэропорт Дубая временно не принимать рейсы. Всего было отменено 45 убывающих и прибывающих рейсов.