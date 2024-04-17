Алексей Текслер в Москве высказал предложения на обсуждении нового нацпроекта, предложенного президентом

Накануне состоялось заседание комиссии Госсовета РФ «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда», в котором принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Мероприятие прошло под председательством помощника Президента РФ, секретаря Госсовета Игоря Левитина, вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, министра строительства РФ Ирека Файзуллина с участием членов Совета Федерации, Госдумы РФ, глав субъектов, представителей федеральных и региональных органов власти.

Основной пункт обсуждения был посвящен вопросам формирования нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Напомним, Президент РФ Владимир Путин в целях реализации его Послания дал поручение разработать программы развития не менее 2 тысяч российских населенных пунктов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Игорь Левитин, открывая заседание, сказал: «Комиссия должна подготовить предложения в рамках нового национального проекта “Инфраструктура для жизни„. Кроме того, необходимо представить предложения по определению перечня из 200 крупных и малых городов, городских агломераций, по которым будут разработаны, утверждены и реализованы мастер-планы и планы комплексного социально-экономического развития».

Как отметил Игорь Левитин, формирование списка должно включать в себя комплекс критериев, которые в том числе обсуждались на заседании.

Алексей Текслер как глава комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» сделал ряд предложений по формированию критериев определения населенных пунктов.

«Опорные пункты будут в приоритете, и, как следствие, мы тщательно должны подойти к их отбору. В частности, внимательно нужно отнестись к вопросу уточнения критериев определения этих опорных пунктов. Также подход к финансированию мероприятий национального проекта должен быть комплексным. Должна быть увязка всех действующих программ и различных источников финансирования. Нужна консолидация всех ресурсов. Необходимо привлекать частный бизнес к реализации нацпроектов», - сказал губернатор Челябинской области.

Участники заседания, обсуждая структура нового нацпроекта, проанализировали реализацию уже работающих в стране программ.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин рассказал о реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

«С начала реализации нацпроекта прирост обеспеченности жильём составил 2 кв. м на человека. По благоустройству территорий в рамках федпроекта “Формирование комфортной городской среды„ лидерами стали Краснодарский, Ставропольский края, Челябинская, Самарская, Ростовская области, Татарстан, Башкортостан. В рамках расселения аварийного жилья 37 регионов уже завершили комплексную программу аварийки. Из них наибольшее количество переселили Сахалин, Челябинская, Нижегородская, Тюменская области, а также Республика Башкортостан», - сообщил в своем докладе Ирек Файзуллин.

Достижения Южного Урала в выполнении нацпроектов неоднократно отмечались на федеральном уровне. Так, вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин называл Челябинскую область в числе лучших регионов страны по активности голосования за объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Нацеливая глав муниципалитетов на работу с населением для организации активного голосования в 2024 году, Алексей Текслер подчеркнул: «В прошлом году Челябинская область показала отличный результат благодаря, в том числе, главам муниципалитетов, которые смогли выстроить эффективную коммуникацию с жителями. Эта работа отмечена на федеральном уровне».

Напомним, за последние пять лет в Челябинской области с учетом мнения жителей благоустроили 934 дворовых территории и 835 общественных пространств.

Также достигнуты рекордные темпы роста в стройкомплексе - введено в эксплуатацию 2,09 млн квадратных метров жилья, что на 19% выше запланированного федеральным проектом «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда».

И, кроме того, в 2023 году досрочно – почти на 2 года раньше запланированного срока – в Челябинской области завершено расселение из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года. С января 2019 по декабрь 2023 года расселено 197,02 тыс. кв. метров аварийного жилья, улучшили свои жилищные условия 12,61 тысячи человек.