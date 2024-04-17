Бывший сотрудник Екатеринбургской таможни получил срок за взятку

Суд вынес приговор теперь уже бывшему сотруднику Екатеринбургской таможни. Его признали виновным по двум статьям УК, но в колонию отправлять не стали, назначив условный срок и штраф.

Уголовные дела были возбуждены по материалам службы по противодействию коррупции Уральского таможенного управления. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, было установлено, что сотрудник собирал и передавал представителю коммерческой организации служебную информацию. За это он получил вознаграждение в 133 тысячи рублей.

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал экс-таможенника виновным по статям УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия" и "Собирание сведений, составляющих налоговую тайну, незаконным способом, группой лиц по предварительному сговору".

Мужчине назначено 3,5 года лишения свободы условно со штрафом в размере семикратной суммы взятки. Кроме этого, бывший таможенник на 2 года лишен права занимать должности на государственной службе.