В еще двух населенных пунктах Тюменской области объявлена предупредительная эвакуация

Предупредительная эвакуация населения объявлена в деревнях Заборка и Тюлешов Бор Викуловского района, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Пункт сбора жителей деревни Заборка – на остановке общественного транспорта у дома № 22 по улице Центральной. Для жителей деревни Тюлешов Бор – на остановке общественного транспорта.

Решение принято в связи с повышением уровня реки Ишим. Жителям необходимо взять документы, ценные вещи, предметы первой необходимости.

Напомним, в регионе продолжается подготовка к паводку: в некоторых населенных пунктах объявлена эвакуация жителей, готовы ПВР, продолжается оповещение населения. Режим ЧС введен в Тюменской области заблаговременно, с 8 апреля. Состав группировки по реагированию на возможные ЧС — более 12 000 человек, готовы свыше 2 600 единиц техники.

Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор выступил со срочным обращением к жителям Казанского и Ишимского районов, а также города Ишима, в котором заявил о том, что уровень воды в Ишиме будет выше, чем прогнозировалось в начале апреля.

Он сообщил, что в начале апреля был получен прогноз по уровню воды в реке Ишим во время паводка. Гидрологи пообещали превышение исторического максимума. Вчера пришел уточненный прогноз Росгидромета: в нем сообщается, что уровень воды будет существенно выше. При таком сценарии увеличивается количество подтопляемых населенных пунктов.