Над Орловской областью сбит беспилотник

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ночью на территории региона система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник.

"Пострадавших и повреждений объектов нет. На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под полным контролем", - написал Клычков в своем telegram-канале.

Ранее в Орловской области сотрудники ФСБ "взяли" "добровольного помощника" Вооруженных сил Украины (ВСУ), который по собственной инициативе "сливал" украинцам информацию об армии России. По данным следствия, подозреваемый через интернет-мессенджер сам обратился к представителям проукраинских информационных проектов и предложил помочь местным спецслужбам "в добывании сведений об интересующих их объектах на территории России". Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.