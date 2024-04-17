17 Апреля 2024
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Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Tucker Carlson&quot; / youtube.com/@TuckerCarlson

Дуров рассказал Карлсону об отношениях с властями РФ и США на фоне двух стульев

Создатель Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что информация о подконтрольности мессенджера российским властям распространяется людьми, которые не знают историю компании. Эти слухи поддерживают конкуренты Telegram, видя рост аудитории площадки, добавил Дуров.

Видимо, российских депутатов и сенаторов, которые постоянно намекают на сотрудничество Telegram с правоохранительными органами, нужно проверить на лоббирование интересов WhatsApp.

"Это могут говорить люди с очень ограниченным знанием того, откуда произошел Telegram. И их могут поощрять наши конкуренты, который видят в этом удачный способ нас дискредитировать, потому что Telegram распространяется, как лесной пожар", — сказал Павел Дуров.

Павел Дуров во время интервью Такеру Карлсону(2024)|Фото: скриншот с youtube-канала "Tucker Carlson" / youtube.com/@TuckerCarlson

Рассказал Дуров и том, почему Telegram не базируется в США.

В США, по его словам, компания привлекала "чрезмерное внимание" ФБР и других служб безопасности, и эти службы пытались нанять за его спиной инженера Telegram, чтобы убедить его интегрировать в код мессенджера определенные инструменты, которые бы оставили backdoor, то есть лазейку, через которую можно было бы получить доступ к устройствам пользователей для несанкционированных действий.

Среди преимуществ Дубая, куда Дуров переехал семь лет назад и где базируется Telegram, он назвал легкость ведения бизнеса, эффективное налогообложение, отличную инфраструктуру. Но основным преимуществом он указал то, что это нейтральная страна, которая хочет дружить со всеми, и геополитически она не связана ни с одной из крупных сверхдержав.

Главным же для самого Дурова остается "свобода слова". При этом он признал, что идея создания мессенджера пришла к нему еще в России, он хотел разработать независимую платформу для коммуникации.

Основатель компании похвастался тем, что вообще не тратит деньги на продвижение, при этом в Telegram каждый день регистрируется 2,5 млн новых пользователей, их общее число достигло 900 млн.

Интервью Такера Карлсона и Павла Дурова(2024)|Фото: скриншот с youtube-канала "Tucker Carlson" / youtube.com/@TuckerCarlson

Теги: telegram, павел дуров, такер карлсон, интервью


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