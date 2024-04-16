В мэрии раскрыли подробности о двух новых школах в Екатеринбурге у Исети

В мэрии Екатеринбурга подробнее рассказали о двух новых школах, строительство которых было анонсировано утром.

Напомним, что ранее мэр Алексей Орлов уже дал поручение городскому управлению капитального строительства заключить муниципальные контракты на возведение школ по улице Гражданская, 6 и в квартале "Щорса - Машинная - набережная реки Исеть".

На Гражданской, 6 уже стоит Средняя общеобразовательная школа №208 с углубленным изучением отдельных предметов. Однако сейчас речь идет о дополнительном корпусе в вместимостью в 400 учеников. Ну а в пристрое будет размещен детский сад на 80 мест.

Вторая школа появится возле ЦПКиО имени Маяковского и вместит порядка 1,5 тыс. учеников. Завершить работы по обоим проектам планируется в 2027 году.

"Мы сохраняем и продолжаем развивать муниципальную сеть образовательных учреждений. Поручил построить сразу две школы. Появятся они в активно застраиваемых микрорайонах Екатеринбурга в 2027 году", – написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Напомним, что уже в этом году в уральской столице завершится строительство трех школ: № 300 на улице Рощинской, № 133 в Академическом районе и на улице Советской.