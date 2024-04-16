Суд дал полтора года условно пенсионерке за поджог кабинки для голосования в Москве

Люблинский суд Москвы приговорил к 1,5 годам условно пенсионерку, которая в марте подожгла кабинку для голосования в районе Марьино.

Также ей назначен испытательный срок на два года, передает РИА Новости. Женщине вменили статью 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий".

Прокурор просил назначить Татьяне Петрухиной наказание в виде двух лет колонии условно с испытательным сроком на два года, учитывая состояние здоровья женщины, 70-летний возраст и полное признание вины.

Напомним, 15 марта, после поджога будки для голосования на участке пенсионерка пыталась снять происходящее на телефон, была задержана полицией, начала вырываться, а потом рассказала, что выполняла "секретное задание". Позже женщина поняла, что стала жертвой мошенников.