Началась срочная эвакуация в ПВР жителей населенных пунктов в Казанском районе

Началась срочная эвакуация в ПВР жителей населенных пунктов в Казанском районе: Казанское, Новогеоргиевка, Паленка, Афонькино, Ильинка, Ельцово, Большие Ярки, Боровлянка, Новоселезнево, Гагарье, Шагалово, Песчаное, Ченчерь, Малая Ченчерь, Малые Ярки, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

С собой нужно взять документы, вещи, лекарства.

Напомним, сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор выступил со срочным обращением к жителям Казанского и Ишимского районов, а также города Ишима, в котором заявил о том, что уровень воды в Ишиме будет выше, чем прогнозировалось в начале апреля.

Он сообщил, что в начале апреля был получен прогноз по уровню воды в реке Ишим во время паводка. Гидрологи пообещали превышение исторического максимума. Вчера пришел уточненный прогноз Росгидромета: в нем сообщается, что уровень воды будет существенно выше. При таком сценарии увеличивается количество подтопляемых населенных пунктов.

Учеников Ишима уже перевели на дистант. Также на дистанционку уходят школьники из Ишимского, Казанского и Упоровского районов.

Для школьников из подтопляемых населенных пунктов созданы условия для обучения в дистанционной форме по месту пребывания. Педагогические коллективы готовы к реализации образовательных программ. Проводится необходимая информационно-разъяснительная работа с родителями.

На особом контроле находятся Абатский, Викуловский, Исетский, Ялуторовский, Ярковский, Тобольский районы, город Ялуторовск. В указанных территориях образовательный процесс пока идет в обычном режиме. В случае изменения ситуации, школы готовы оперативно перейти на дистант, сообщает Департамент образования и науки Тюменской области.