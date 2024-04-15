В Нижневартовске в гараже взорвался газовый баллон: пострадали два человека

В Нижневартовске в гараже по ул. Зырянова 9/1 произошел взрыв газа. Об этом сообщают в группе "Дежурный по городу" социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел накануне. Причиной взрыва стала утечка газа из баллона, установленного в автомобиле LADA Granta. Обрушилась стена, загорелась одежда на двух мужчинах, а также внутренняя отделка гаража. Прибывшие на вызов пожарные спасли материальные ценности на сумму 1 млн руб.

Пострадали два человека, их госпитализировали.