Апелляционный суд повторно утвердил приговор калининградцам, сбежавшим с СВО

2-й Западный окружной военный суд повторно утвердил приговор осужденным за дезертирство восьми мобилизованным калининградцам, сообщает "Коммерсант".

В конце мая 2023 года Одинцовский гарнизонный военный суд признал фигурантов дела виновными в дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК РФ) и приговорил их к срокам от шести до семи лет колонии строгого режима.

Приговор был утвержден в апелляционной инстанции, однако кассационная это решение отменила. Основанием стало то обстоятельство, что трое осужденных хотели лично участвовать в рассмотрении их жалоб, однако такой возможности им не предоставили.

Кроме того, защита мобилизованных отметила тот факт, что суд не учел смягчающим обстоятельством то, что мужчины сами явились с повинной. Для двоих бывших военных также запросили более мягкое наказание, потому что при оставлении части у них не было с собой оружия.

В итоге кассационный военный суд согласился с защитой лишь по первому пункту. На этот раз на суде были все восемь фигурантов - их подключили с помощью видео-конференц-связи. Приговор снова был признан законным и обоснованным.

Напомним, в конце декабря 2022 года в Подмосковье были задержаны восемь мобилизованных, которые самовольно покинули зону СВО. Сообщалось, что они пришли в отдел полиции в Подольске с автоматами и пулеметами, заявив, что хотят сдать оружие.

Как говорилось в материалах дела, "не желая принимать участие в боевых действиях по причине опасения за свои жизни и здоровье и низких морально-волевых качеств", военные решили "уклониться от прохождения военной службы". Они покинули полевой лагерь в ЛНР утром 23 декабря, взяв с собой табельное оружие. Мобилизованные добрались пешком до ближайшего населенного пункта, где приобрели гражданскую одежду, сумки для оружия, а позже выехали из зоны СВО на такси.

Обвиняемые утверждали что бежали не от участия в спецоперации, а из-за плохих условий службы и того, что их не подготовили к участию в боевых действиях, но собирались отправить на передовую.