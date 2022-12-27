Восемь мобилизованных с оружием задержаны в Подмосковье, - Baza

В Подмосковье задержаны восемь мобилизованных, которые самовольно покинули зону СВО, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, они пришли в отдел полиции в Подольске с автоматами и пулеметами, заявив, что хотят сдать оружие.

Выяснилось, что почти все приехавшие в отдел были мобилизованы в Калининградской области, после обучения направлены под Луганск.

Сотрудники полиции вызвали на место военных следователей. Мобилизованных отправили в одну из военных частей Подмосковья, где они будут дожидаться решения следствия.

Уточняется, что мужчинам - от 20 до 44 лет.

Mash добавляет, что изначально план у мужчин был другой — доехать до дома. Они оставили свою часть, добирались на попутках в Калининградскую область, "а потом поняли, что за дезертирство наказывают", пишет телеграм-канал.