27 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

Восемь мобилизованных с оружием задержаны в Подмосковье, - Baza

В Подмосковье задержаны восемь мобилизованных, которые самовольно покинули зону СВО, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, они пришли в отдел полиции в Подольске с автоматами и пулеметами, заявив, что хотят сдать оружие.

Выяснилось, что почти все приехавшие в отдел были мобилизованы в Калининградской области, после обучения направлены под Луганск.

Сотрудники полиции вызвали на место военных следователей. Мобилизованных отправили в одну из военных частей Подмосковья, где они будут дожидаться решения следствия.

Уточняется, что мужчинам - от 20 до 44 лет.

Mash добавляет, что изначально план у мужчин был другой — доехать до дома. Они оставили свою часть, добирались на попутках в Калининградскую область, "а потом поняли, что за дезертирство наказывают", пишет телеграм-канал.

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