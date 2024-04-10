США рассматривают просьбу Австралии закрыть дело против Ассанжа

США рассматривают просьбу австралийских властей закрыть дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

"Мы рассматриваем это", - цитирует ТАСС американского президента Джо Байдена.

В феврале премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе поддержал призыв парламента страны к США и Великобритании прекратить судебное преследование Ассанжа и позволить ему вернуться на родину.

В марте Высокий суд Лондона разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу продолжать оспаривать решение об экстрадиции в США.

В СМИ появлялась информация о том, что Министерство юстиции США рассматривает вопрос о возможности заключения сделки с Джулианом Ассанжем. Если бы тот признал себя виновным по уже смягченному обвинению в ненадлежащем обращении с секретной информацией, это бы открыло ему путь к освобождению из британской тюрьмы.