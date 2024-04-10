Минстрой организует восстановление Орска

С самой высокой точки Орска министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин осмотрел затопленные участки города.

"В регион приехали специалисты Минстроя России с опытом работы по направлению ликвидации последствий ЧС и восстановления жилья и инфраструктуры. Совместно с регионом и муниципалитетами федеральный центр отрабатывает все задачи. По итогам поездки организуем работу по восстановлению", - цитирует Файзуллина пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

Федеральный министр прибыл в регион по поручению президента Владимира Путина. Команда Министерства строительства и ЖКХ провела совместно со специалистами регионального минстроя и других служб предварительное обследование зоны подтопления. По мере снижения уровня и отхода талых вод будут проведены финальные обследования для формирования детального плана работ.