Сенатор: Россия вправе требовать от Запада компенсацию вреда от санкций

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов считает, что Москва вправе поставить перед западными авторами нынешнего "украинского кризиса" и хозяевами террористического режима их марионетки Зеленского компенсации всего вреда, нанесенного нашей стране и ее гражданам за период с 2014 г., включая потери от незаконных санкций.

"Одно из важнейших условий – безусловное наказание виновных в преступлениях против нас по нашим законам и вне зависимости от их должностей, гражданства, мест нахождения. Кстати, для реализации изложенного нам вовсе не обязательно "вторгаться в ЕС"", - написал Климов в своем telegram-канале.

В феврале 2024 г. Евросоюз раскрыл детали 13-го пакета санкций против России. Он включает 194 физических и юридических лица. Таким образом, общее число подсанкционных лиц превысило две тысячи.

Совет Евросоюза отметил, что пакет направлен на ограничение доступа России к компонентам для разработки и производства БПЛА. Отмечается, что под санкции попали 27 организаций за якобы поддержку российского военно-промышленного комплекса.

Также сообщается, что некоторые из предприятий, попавших под санкции, находятся в третьих странах. Речь об Индии, Шри-Ланке, Китае, Сербии, Казахстане, Таиланде и Турции. Уточняется, что предприятия "участвуют в обходе торговых ограничений". Кроме того, ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые "способствуют укреплению российского промышленного потенциала".