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Фото: Накануне.RU

Суд ужесточил приговор "лимонадному отравителю"

Мосгорсуд добавил 3 месяца к 15 годам лишения свободы "лимонадному отравителю" Мурату Сабанову. Об этом сообщает РИА Новости.

В апреле прошлого года Басманный суд Москвы приговорил фигуранта дела к 15 годам колонии строгого режима. Приговор обжаловала как защита, так и сторона обвинения.

В мае 2021 года Сабанова осудили на 16 лет за отравление 30 человек и серию грабежей на Хохловской площади в Москве. Однако Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

По данным следствия, Сабанов поджидал подвыпивших москвичей у баров и клубов в центре столицы. После этого он поил случайных знакомых газировкой или спиртным, после чего люди теряли сознание, а злоумышленник их грабил и убегал.

В МВД сообщали, что вещества, обнаруженные у Сабанова, оказались феназепамом и другими сильнодействующими лекарствами. Вещества были изъяты у молодого человека в ходе обысков. Также среди найденных веществ - клозапин и трамадол.

Теги: сабанов, отравление, суд


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