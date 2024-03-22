Служба поможет продлить срок годности результатов ЕГЭ

Депутаты Госдумы предлагают заморозить срок действия результатов ЕГЭ на время службы в армии.

Как ожидается, мера коснется солдат-срочников, мобилизованных и контрактников. Как считают парламентарии, это поможет "восстановить глобальную справедливость" — особенно по отношению к участникам боевых действий.

Минобрнауки считает, что участников спецоперации и так "на системной основе" поддерживают при поступлении в вузы. В университетах инициативу оценивают положительно.

Как напоминают депутаты от ЛДПР, в настоящее время результаты ЕГЭ действуют в течение четырех лет с момента сдачи госэкзамена и нет никакой возможности продлить этот срок. Поэтому "граждане, призванные в ряды вооруженных сил, в том числе по мобилизации, поставлены в менее благоприятные условия при поступлении в вузы, чем те, кто военную службу не проходил", сообщает "Коммерсант".

Ранее Рособрнадзор рассказал о деталях пересдачи ЕГЭ в рамках "президентской" реформы, которая предусматривает возможность пересдачи одного из экзаменов.