Сергей Дрегваль назначен гендиректором "Интер РАО" вместо Бориса Ковальчука

Гендиректором ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO) вместо Бориса Ковальчука назначен Сергей Дрегваль, сообщила компания по итогу заседания совета директоров. Источники "Ъ" сообщали, что Ковальчук пойдет на повышение.

Сергей Дрегваль проработал в электроэнергетике более 21 года. С 2007 по 2011 год он работал замгендиректора Томской энергосбытовой компании, с 2011 года — управляющим директором — первым заместителем гендиректора "Алтайэнергосбыта", в 2013-2014 годах руководил ОАО "Оборонэнергосбыт", скандально известным по делу экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, с 2014 по 2022 год был генеральным директором ОАО "МРСК Урала" ("Россети Урала"). В 2021–2024 годах Дрегваль занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга и курировал энергетику.

Борис Ковальчук работал в "Интер РАО" с июня 2009 года. Он был исполняющим обязанности председателя правления "Интер РАО", а затем был избран председателем правления. Источники "Ъ" сообщали, что господин Ковальчук может быть назначен главой "Газпрома", "Роснефти", вице-премьером по ТЭКу или губернатором Санкт-Петербурга.