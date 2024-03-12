В Екатеринбурге собственник игровой площадки заплатит компенсацию за травму девочки

В Екатеринбурге собственник детской игровой площадки выплатит 165 тысяч рублей компенсации за травму ребенка.

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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в феврале 2023 года женщина с мужем оставили 4-летнюю дочь на игровой площадке в одном из ТРЦ уральской столицы. Во время спуска с горки на девочку наехал кто-то из ребят, в результате она получила перелом мизинца со смещением обломков. Несколько дней ребенок провел в стационаре, а затем почти месяц лечился дома. Из-за травмы девочка не ходила в детсад и пропустила участие в соревнованиях по спортивной гимнастике.

Ее мать обратилась в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга с иском к собственнику площадки. Она потребовала компенсацию морального вреда в свою пользу и в пользу дочери – по 100 тысяч рублей каждой. Также екатеринбурженка запросила штраф в 50% от суммы, назначенной судом.

В итоге суд удовлетворил иск частично, взыскав в пользу матери 80 тысяч рублей компенсации и 40 тысяч рублей штрафа, а в пользу ее дочери – 30 и 15 тысяч рублей соответственно. Владелицу игровой площадки такое решение не устроило, и она подала апелляцию в Свердловский облсуд. Рассмотрев материалы дела, тот оставил вердикт без изменений.

Напомним, недавно жительница Екатеринбурга добилась выплаты компенсации за перелом носа во время нахождения на крыше "Высоцкого".