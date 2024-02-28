СК возбудил уголовное дело против не пускавшей бойцов СВО владелицы кафе в Люберцах

Следственный комитет России начал расследовать уголовное дело после инцидента в подмосковных Люберцах, где владелица кафе не пускала участников спецоперации в заведение. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В обращении к председателю СК Александру Бастрыкину говорится, что женщина также выложила в социальные сети пост с высказываниями экстремистского характера.

Активисты потребовали проверить правонарушительницу на причастность к финансированию ВСУ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В декабре отель "Амакс" в Ростовской области отказался заселять российских военных, возвращающихся в зону проведения СВО, так как у них не было паспортов. До этого еще один случай отказа в заселении военных произошел в Миллеровском районе Ростовской области. 18 декабря стало известно, что в отель не пустили трех бойцов, у которых закончился отпуск. Администратор якобы заявила, что военных они не обслуживают. Позже заведение заявило, что бойцов не заселили из-за номера, где вместо трех кроватей было всего две. Сообщалось, что после инцидента отель закрылся.