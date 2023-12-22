Еще один отель в Ростовской области отказался заселять участников СВО

Отель "Амакс" в Ростовской области отказался заселять российских военных, возвращающихся в зону проведения СВО, так как у них не было паспортов.

В отеле пояснили, что по правилам, которые регламентированы правительством РФ, заселение совершеннолетних возможно только при предъявлении паспорта. Второй гость имел при себе паспорт, и мог быть заселен, но отказался жить без сослуживца.

В администрации также опровергли информацию о том, что в заселении было отказано, потому что гость военный, передает ТАСС.

Ранее еще один случай отказа в заселении военных произошел в Миллеровском районе Ростовской области. 18 декабря стало известно, что в отель не пустили трех бойцов, у которых закончился отпуск. Администратор якобы заявила, что военных они не обслуживают. Позже заведение заявило, что бойцов не заселили из-за номера, где вместо трех кроватей было всего две. Сообщалось, что после инцидента отель закрылся.