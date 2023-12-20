20 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Ростовской области закрылся отель, куда отказались заселять бойцов СВО

Отель "Добрыня" в Ростовской области закрылся после того, как туда отказались заселять бойцов СВО, сообщает Telegram-канал Don Mash.

По его данным, упоминание отеля пропало из всех агрегаторов. Также сообщается, что дверь отеля закрыта, на звонки никто не отвечает.

Отель "Добрыня" расположен в притаможенной зоне города Миллерово. По данным Don Mash, он принадлежит семье и.о. главы города.

18 декабря стало известно, что в отель не пустили трех бойцов, у которых закончился отпуск. Администратор якобы заявила, что военных они не обслуживают. Позже заведение заявило, что бойцов не заселили из-за номера, где вместо трех кроватей было всего две.

Теги: отель добрыня, ростовская область, бойцы сво


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