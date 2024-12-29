Boeing 737-800 разбился в Южной Корее

Пассажирский самолет Boeing 737-800 разбился в Южной Корее. Это произошло сегодня, 29 декабря, в аэропорту города Муан. На борту, по данным южнокорейскимх СМИ, находилось 175 человек.

Предварительно известно, что катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицей. Самолет пытались посадить на фюзеляж, но Boeing не успел затормозить, столкнулся с ограждением в конце взлетно-посадочной полосы, после чего развалился и взорвался.

По данным агентства Ренхап, число погибших при крушении самолета в аэропорту Муан в Южной Корее составляет 120 человек. Южнокорейская авиакомпания Jeju Air пообещала оказать помощь семьям погибших.