29 Декабря 2024
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Экономика В России
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Яковлев&quot;

На заводах ОАК скопились десятки недостроенных самолетов

На предприятиях ПАО "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") к концу года скопилось свыше 20 недостроенных самолетов SJ-100 и столько же МС-21, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителя ОАК.

Заводы не могут достроить десятки авиалайнеров из-за отсутствия отечественных аналогов зарубежных комплектующих и систем. Пока ни одна из моделей авиалайнеров не совершила первого полета в запланированной к поставкам версии.

ОАК решила собирать самолеты до определенной стадии, чтобы работы можно было завершить быстрее после появления деталей.

Для импортозамещенной версии SSJ-100 — SJ-100 не сертифицирован российский двигатель ПД-8. Поэтому испытания других систем проводят на самолете с наполовину импортным франко-российским двигателем SaM-146. "Партнеры" отказались от поставок моторов и их обслуживания после начала СВО.

В нынешнем году правительство сдвинуло сроки начала поставок отечественных пассажирских лайнеров по программе гражданской авиации, рассчитанной до 2030 года. Эта программа предусматривает производство 1000 лайнеров, но в 2023 и 2024 годах не было выпущено ни одного полностью нового отечественного самолета.

Так, первые поставки импортозамещенных ближнемагистральных SSJ-100 на 98–103 пассажиров должны были начаться в 2023 году, но теперь начнутся в 2026 году, когда ПАО "Яковлев" должен будет выпустить сразу 30 машин. В последующие годы планируется выпуск 28 самолетов в год.

Первые среднемагистральные МС-21-310 на 181–211 человек должны были быть поставлены в 2024 году, а теперь поставки ожидаются в 2025-м. При этом в 2025–2026 годах "Яковлев" должен будет собрать 40 бортов, которые изначально планировались к выпуску в течение 2024–2026 годов.

Теги: SJ-100, МС-21


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