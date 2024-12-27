На Южном Урале женщина перевела мошенникам 640 тысяч рублей, пытаясь "спасти свои сбережения"

Жительница Челябинска перевала 640 тыс. рублей телефонному мошеннику, который выдал себя за сотрудника силового ведомства.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе челябинского УМВД, местная жительница, обратившаяся в полицию, рассказала, что в одном из мессенджеров ей пришло сообщение якобы от ее руководителя, который утверждал о проверке в отношении женщины со стороны силовиков. После чего с ней связался другой мужчина, который представился сотрудником силового ведомства и рассказал, что на ее имя кто-то оформил кредит и перевел деньги на счет другого государства. Чтобы пресечь действия злоумышленников, необходимо перевести свои сбережения на "безопасный счет".

Потерпевшая поверила и сняла деньги, а потом через банкомат отправила их на указанные номера. Когда деньги не вернулись на ее счет, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские заняты поиском преступников.

Ранее в Челябинске мужчина в течение нескольких месяцев переводил деньги телефонным мошенникам, действовавшим точно по такой же схеме, а затем и продал квартиру. Всего он перевел мошенникам 9 млн рублей.