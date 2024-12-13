Мошенники заставили челябинца продать квартиру и перевести им 9 млн рублей

В Челябинске 38-летний мужчина в течение нескольких месяцев переводил деньги телефонным мошенникам, а затем и продал квартиру.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе регионального МВД, сначала на мессенджер потерпевшему поступило сообщение от якобы его бывшего начальника, который рассказал, что из базы данных организации утекла информация, поэтому нужно оказывать содействие правоохранителям.

После этого мошенники связались с потерпевшим уже под видом силовиков и предупредили, что никому нельзя говорить о ходе расследования.

Другой позвонивший злоумышленник представился сотрудником банка, сообщив, что на мужчину кто-то пытается оформить кредит, и для сохранения средств нужно их снять и перевести на "безопасный счёт", а также оформить кредиты, чтобы исчерпать свой кредитный потенциал. В течение нескольких месяцев челябинец оставался на связи с "представителями банка", оформляя кредиты и переводя деньги мошенникам.

Затем неизвестные заявили, что необходимо исчерпать кредитный потенциал еще и его матери, поскольку в отношении нее тоже проводится расследование. К тому моменту потерпевшие перевели уже более 6 млн руб.

В конце концов злоумышленники сообщили, что неизвестные оформили куплю-продажу его квартиры, поэтому необходимо было срочно ее продать, чтобы аннулировать сделку и вернуть жилье. Сын и мать быстро продали свою квартиру за 3 миллиона рублей, после чего потерпевший обменял деньги на криптовалюту и через приложение перевел на указанный мошенниками кошелек.

Челябинец понял, что его обманывают, только после звонка злоумышленника, сообщившего, что один из сотрудников банка скрылся вместе со всеми его деньгами.

Потерпевший обратился в полицию, возбуждено уголовное дело.