На ЕКАД затруднено движение из-за столкновения четырех авто

В пятницу, 27 декабря, на Екатеринбургской кольцевой автодороге произошло массовое ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась на 77 км ЕКАД в Чкаловском районе. По предварительной информации, произошло столкновение четырех автомобилей.

На месте происшествия уже работают сотрудники Госавтоинспекции. Известно, что в результате ДТП люди не пострадали.

В ведомстве отмечают, что на данном участке наблюдается затруднение движения. Автомобилистов призывают к предельной осторожности и выбору скорости с учетом погодных и дорожных условий.