Из Екатеринбурга вылетел первый рейс в Абу-Даби

Сегодня, 27 декабря, как и было анонсировано еще осенью, из екатеринбургского аэропорта Кольцово вылетел первый рейс в Абу-Даби. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Полеты в столицу Объединенных Арабских Эмиратов из столицы Урала осуществляет авиакомпания Air Arabia Abu Dhabi. Рейсы будут выполняться еженедельно по вторникам и пятницам, время в пути составит около 5 часов 20 минут.

Новый маршрут дополнит уже существующие рейсы Air Arabia Group из Екатеринбурга, в том числе прямые перелеты в Шарджу. Ожидается, что открытие нового направления обеспечит больше удобных стыковок из Екатеринбурга на Шри-Ланку, в Индию, Непал и другие страны Ближнего Востока.

Как добавили в департаменте, в новогодние праздничные дни для полетов свердловчанам будет доступно более 80 направлений, включая курорты Египта, Индии, Китая, ОАЭ, Таиланда, Турции и Шри-Ланки.

Напомним, что в 2024 году пассажиропоток через екатеринбургский аэропорт Кольцово увеличился по сравнению с прошлым годом. Чаще всего уральцы летали в Турцию и другие теплые страны.