Прямые авиарейсы из Екатеринбурга в Абу-Даби откроются с 27 декабря

В конце 2024 года из екатеринбургского аэропорта Кольцово открываются прямые рейсы в Абу-Даби.

Как сообщает официальный Telegram-канал аэропорта, перелеты в столицу Объединенных Арабских Эмиратов авиакомпания Air Arabia Abu Dhabi начнет выполнять с 27 декабря. Вылеты запланированы еженедельно по вторникам и пятницам, время в пути составит около 5 часов 20 минут.

Пассажиров в ОАЭ будут доставлять на самолетах Airbus A320. В авиакомпании обещают дополнительный комфорт за счет одного из самых больших расстояний между креслами среди салонов эконом-класса. Также на борту будет доступно специальное меню Sky Café и стриминговая система SkyTime.

Как добавили в Кольцово, билеты уже доступны к продаже на сайте авиакомпании и у партнеров перевозчика.

Ранее стало известно, что из Екатеринбурга появятся прямые авиарейсы в Гоа, а также на Пхукет и в Бангкок.