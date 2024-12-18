Цены на парковку в "Кольцово" изменятся впервые за 2,5 года

В аэропорту "Кольцово" впервые за 2,5 года произойдет индексация цен на парковку. Изменения водители ощутят уже с 20 декабря. Как сообщает пресс-служба аэропорта, решение было принято из-за общего роста расходов на эксплуатацию и содержание парковочного комплекса.

Р1.

Стоимость первого часа на краткосрочной парковке не изменится и будет составлять 300 рублей. А вот цена за сутки увеличится до 800 рублей. Двое суток обойдется водителю в 1,6 тыс. рублей, а трое - в 2 тыс. 350 рублей. За четверо суток придется отдать 3,1 тыс. рублей, а за пять - 3 тыс. 850 рублей.

Р2.

За двое суток на долгосрочной парковке придется отдать 1,6 тыс. рублей. Здесь оставить автомобиль может быть намного выгоднее, так как чем дольше транспорт простоит, тем ниже будет цена из расчета в сутки. Так, пять суток парковки стоят 3 тыс. 350 рублей, семь суток - 3 тыс. 850 рублей, 10 суток - 4,4 тыс. рублей.

Стоит отметить, что стоянка на 15 и 20 дней меняться не будет и по-прежнему составит 5,6 тыс. и 6,8 тыс. рублей соответственно.

Р6.

Изменится тарификация и на долгосрочной (недельной) парковке. Напомним, что на этой стоянке водители оплачивают 1,5 тыс. рублей до семи дней, даже если автомобиль простоит меньше. Начиная с 20 декабря, оставить транспорт на период в пределах двух суток можно за 1,2 тыс. рублей. Парковка на трое суток составит 1,5 тыс. рублей, четверо - 1,8 тыс. рублей, пять - 2,1 тыс. рублей, шесть - 2,4 тыс. рублей, а неделя обойдется в 2,7 тыс. рублей.

Актуальные цены будут размещены в соответствующем разделе на сайте аэропорта.