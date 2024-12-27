8-летний ребёнок и его мама ранены в результате атаки БПЛА в Белгородской области

8-летний ребёнок и его мама ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, ЧП произошло в поселке Разумное. Там беспилотник атаковал таунхаус.

Мальчика с ушибами и ссадинами бригада "скорой" доставила в детскую областную клиническую больницу, женщину с осколочными ранениями ноги и спины — в городскую больницу №2 Белгорода.

В результате удара беспилотника загорелась крыша. Пожар оперативно потушили.

Позже Гладков уточнил, что оказалась ранена еще одна женщина из соседнего таунхауса. Ее с ушибом руки также доставили в больницу. В доме выбиты окна и повреждена дверь.

Все оперативные службы работают на месте.

Всего за ночь над пятью российскими регионами силы противовоздушной обороны сбили 13 беспилотников. Атаке также подверглись Брянская, Курская, Тульская и Астраханская области.

О пострадавших или повреждениях не сообщается.