В Волгоградской области обломки БПЛА упали на территорию промпредприятия

Обломки беспилотника упали на территорию промышленного предприятия в Котовском районе Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации региона.

По его словам, основные пункты производства не затронуты, возгорания не произошло.

Бочаров добавил, что ночью средства ПВО отразили атаку БПЛА на территорию Волгоградской области. Пострадавших нет, военные и гражданские объекты не получили повреждений.

Минобороны РФ сообщает, что в течение прошедшей ночи средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Три БПЛА сбиты над Волгоградской областью, один – над Воронежской и один – над Белгородской областями.