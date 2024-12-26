ЦБ РФ отменит лимит полной стоимости потребительского кредита

Центробанк России решил в период с 1 января по 31 марта 2025 года не ограничивать лимит полной стоимости потребительского кредита (ПСК) по всем потребительским кредитам с учетом ранее принятых решений в отношении банков по ипотеке и по кредитным картам.

Как заявила пресс-служба регулятора, ограничение ПСК будет снято для кредитных организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов и микрофинансовых организаций. При этом для высокорисковых краткосрочных займов на небольшие суммы, предоставляемых МФО, ограничение ПСК сохраняется.

Банк России также указал, что риски увеличения долговой нагрузки заемщиков будут ограничены действующими макропруденциальными мерами, сообщает Forbes.

Ранее Центробанк России определился с временными рамками реформирования рынка микрофинансирования. Наиболее жесткая норма будет введена с 1 января 2027 года, когда МФО станут выдавать только один заем в одни руки.