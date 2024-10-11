Предельную переплату за заем в МФО снизят до 100%

В России займы, полученные в МФО, продолжают оставаться довольно дорогими для граждан.

Это происходит, несмотря на то, что Банк России в течение нескольких лет проводил работу по снижению стоимости займов - полная стоимость снижена до 292%, а предельная переплата — до 130%. Как сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков, большинство займов выдается под максимально возможную ставку.

При этом регулятор видит потенциал для дальнейшего снижения дневной процентной ставки, конкретные значения сейчас прорабатываются. Также рассматриваются различные варианты пруденциального регулирования, чтобы стимулировать МФО к дифференциации ставок и предоставлению более выгодных условий для качественных клиентов.

ЦБ РФ считает, что более действенной мерой для снижения закредитованности населения может стать ограничение предельной величины переплаты заемщика, которая в настоящее время составляет 130% суммы займа. Предлагается сократить переплату заемщика до 100% от суммы, сообщают "Известия".

Напомним, россияне все чаще берут кредит в банке, а затем идут за займом в микрофинансовые организации. По данным Центробанка России, с июля 2023 года по июль 2024-го количество таких заемщиков увеличилось более чем на 20%, или на 800 тыс. человек, достигнув 4,5 млн человек. Общее количество заемщиков всех кредитных продуктов за этот период увеличилось на 7,7%, или на 3,6 млн, до 50,3 млн.