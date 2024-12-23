МФО заманивают клиентов "беспроцентными" займами

В России микрофинансовые организации заманивают клиентов так называемыми беспроцентными займами.

Эта уловка призвана привлечь новых клиентов. Схема появилась после того, как Центробанк РФ ужесточил лимиты по новым выдачам заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Отсутствие процентов в МФО распространяется на очень короткий льготный период, поэтому такие займы по определению не могут называться бесплатными.

Как правило, после рассмотрения заявки организации одобряют по таким продуктам скромную сумму в 5–15 тыс. руб. на неделю с льготным периодом в три-четыре дня. При этом погасить его без комиссий можно перевод через "Почту России" или банки. Данные переводы идут 3–5 дней. Это значит, что клиент не всегда может воспользоваться беспроцентным периодом.

Кроме того, за внесение средств самым удобным способом — через личный кабинет — устанавливаются, как указали правозащитники, грабительские комиссии, из-за которых полная стоимость кредита превышает установленное ограничение в 292% годовых, сообщают "Известия".

Ранее Центробанк России определился с временными рамками реформирования рынка микрофинансирования. Наиболее жесткая норма будет введена с 1 января 2027 года, когда МФО станут выдавать только один заем в одни руки.