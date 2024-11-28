МФО смогут выдавать только "один заем в одни руки"

Центробанк России определился с временными рамками реформирования рынка микрофинансирования.

Наиболее жесткая норма будет введена с 1 января 2027 года, когда МФО станут выдавать только один заем в одни руки. Об этом сообщил директор департамента небанковского кредитования регулятора Илья Кочетков. На первом этапе – с 1 июля 2025 года – будет снижена максимальная переплата со 130 до 100% годовых от тела долга. С 20262 года МФО смогут выдавать до двух займов в одни руки с полной стоимостью кредита (ПСК) 200% без какого-либо периода охлаждения.

Еще спустя год у МФО будут ограничения в виде выдачи только одного займа в одни руки с ПСК от 100% и периодом охлаждения между ссудами в три дня. Чтобы проверить наличие или отсутствие у клиента действующего микрозайма, организация должна будет обратиться в бюро кредитных историй.

ЦБ обсуждает с рынком возможность снизить предельную ставку с 0,8% в день, а также ограничить максимальную сумму "дорогих займов", отметил Кочетков, сообщают "Ведомости".

Тем временем, россияне все чаще берут кредит в банке, а затем идут за займом в микрофинансовые организации. По данным Центробанка России, с июля 2023 года по июль 2024-го количество таких заемщиков увеличилось более чем на 20%, или на 800 тыс. человек, достигнув 4,5 млн человек.